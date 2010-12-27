Во Фрунзенском районе Петербурга продолжают модернизировать тепломагистрали

Сейчас завершается очередной этап модернизации распределительной сети "Турку".

Компания АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" осуществляет работы по реконструкции тепловых сетей во Фрунзенском районе, проводимые в период с 2019 по 2020 год. На данный момент теплоэнергетики успели смонтировать более 1,2 километра сети-дублера по улице Турку, 26, до Софийской улицы. Также специалисты провели переподключение потребителей на временный трубопровод для бесперебойного водоснабжения во время реконструкции основного участка.

В пресс-службе компании рассказали, что всего планируется проложить 1 138 метров нового трубопровода, предусматривающего защиту от коррозии и химически агрессивных сред, что в свою очередь обеспечит долгосрочность тепломагистрали, а также сократит тепловые потери при транспортировке теплоносителя.

Окончание работ намечено на 2020 год. К этому времени предполагается полная реконструкция распределительной сети "Турку".

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Фото: teplosetspb.ru