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Во Фрунзенском районе Петербурга продолжают модернизировать тепломагистрали
Сегодня, 11:36
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arteliseev

Во Фрунзенском районе Петербурга продолжают модернизировать тепломагистрали

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Сейчас завершается очередной этап модернизации распределительной сети "Турку".

Компания АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" осуществляет работы по реконструкции тепловых сетей во Фрунзенском районе, проводимые в период с 2019 по 2020 год. На данный момент теплоэнергетики успели смонтировать более 1,2 километра сети-дублера по улице Турку, 26, до Софийской улицы. Также специалисты провели переподключение потребителей на временный трубопровод для бесперебойного водоснабжения во время реконструкции основного участка. 

В пресс-службе компании рассказали, что всего планируется проложить 1 138 метров нового трубопровода, предусматривающего защиту от коррозии и химически агрессивных сред, что в свою очередь обеспечит долгосрочность тепломагистрали, а также сократит тепловые потери при транспортировке теплоносителя. 

Окончание работ намечено на 2020 год. К этому времени предполагается полная реконструкция распределительной сети "Турку". 

Ранее мы сообщали, что жители Колпино жаловались на амиачную вонь в округе. 

Фото: teplosetspb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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