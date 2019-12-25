Во Франции нашли клад, богатый артефактами бронзового века

Первые предметы там были обнаружены еще в 2017 году.

Археологи обнаружили в окрестностях города Ганнат во Франции четыре металлических клада, которые относятся к бронзовому веку. Ученые предполагают, что это может быть самый большой клад с артефактами того времени. Раскопки еще продолжаются. Об этом сообщает Pourlascience.

Отмечается, что в 2017 году там были обнаружены первые предметы, однако клад разграбили мародеры. В 2019 году на месте начались уже полноценные раскопки. Ученые обнаружили остатки необычно большого укрепленного поселения, датируемого примерно 800 годом до н. э. Были найдены также керамические сосуды с бронзовыми изделиями. Внутри сосудов были браслеты, ножи, кинжалы, а также наконечники копий.

Возраст предметов из бронзы составляет примерно 2800 лет, но несмотря на это они сохранились в хорошем состоянии.

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