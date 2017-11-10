Во Франции автомобиль врезался в толпу студентов, есть пострадавшие

Вечером 10 ноября во Франции недалеко от лицея Сент-Экзюпери автомобиль въехал в толпу людей.

В пятницу, 10 ноября во Франции недалеко от лицея Сент-Экзюпери автомобиль въехал в толпу студентов. Об этом пишет "Росбалт".



По данным телеканала BFMTV, пострадали не менее трех студентов из Китая, двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Жуткая ситуация произошла около 16.00 (18.00 мск). Водителя удалось задержать.



По словам злоумышленника, он совершил наезд намеренно. Выяснилось, что мужчина уже находился в розыске, а также ранее был судим за преступления, связанные с наркотиками.



Полиция расследует произошедшее как уголовное преступление.

