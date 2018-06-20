Во ФСИН сообщили о снижении смертности заключенных

За последние пять лет этот показатель сократился на 33 %.

За последние пять лет уровень смертности заключенных от хронических заболеваний сократился на 33 %. Об этом сообщил журналистам замглавы ФСИН России Валерий Максименко.

Оперативной диагностике способствует использование телемедицинских технологий. В прошлом году за помощью к врачам обратились более 1,5 тысяч человек. Все они получили необходимые консультации от медиков.

Благодаря телемедицине среди заключенных снизилась смертность от туберкулеза (на 38,6 %), ВИЧ-инфекций (24,2 %), сердечно-сосудистых заболеваний (1,5 %) и онкозаболеваний (5,9 %).

Ранее мы писали, что Минздрав предлагает наказывать россиян за распространение информации о вреде вакцинации.

Видео: YouTube / МБУЗ ГМБ