Внесли изменения в порядок предоставления ежемесячной выплаты на ребенка

Изменения были необходимы для приведения регионального закона в соответствие с федеральным.

Власти Петербурга внесли изменения в порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Так, изменился перечень необходимых для назначения выплаты документов и сведений, оснований для отказа в назначении выплаты, вида доходов, которые учитываются и не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи, а также уважительных причин отсутствия доходов.

Изменения были необходимы для приведения регионального закона в соответствие с федеральным, добавили в Смольном. Отметим, что выплата назначается в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи. Однако размер среднедушевого дохода не должен превышать прожиточного минимума на каждого члена семьи.

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Фото: Piter.tv

