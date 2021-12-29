Вместе с циклоном в Петербург вернется оттепель

В среду, 9 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться периферией очередного североатлантического циклона. Сегодня в городе ожидается облачная погода с мокрым снегом. Возможна гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.
По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе составит 0…+2 градусов, в Ленобласти -2…+3. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. . Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.
В четверг потепление усилится, заключил синоптик.
Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге закончится оттепель.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все