Вместе с циклоном в Петербург вернется оттепель

Местами пройдет мокрый снег, возможна гололедица.

В среду, 9 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться периферией очередного североатлантического циклона. Сегодня в городе ожидается облачная погода с мокрым снегом. Возможна гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе составит 0…+2 градусов, в Ленобласти -2…+3. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. . Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг потепление усилится, заключил синоптик.

Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге закончится оттепель.

Фото: pexels.com