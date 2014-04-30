Веломарафонец врезался головой в автомобиль в Сестрорецке

Сейчас состояние велосипедиста оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Медики больницы № 40 в Петербурге борются за жизнь велосипедиста из Приморского района города. Вчера вечером он столкнулся с автомобилем на Приморском шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшим является 33-летний участник веломарафонов. Мужчина преодолевал дистанции в 200 и 300 км. В воскресенье вечером он врезался головой в автомобиль в Сестрорецке, получив тяжелые травмы головы и ранения шеи от осколков стекла.

Сейчас состояние велосипедиста оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV