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Веломарафонец врезался головой в автомобиль в Сестрорецке
Сегодня, 10:12
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Веломарафонец врезался головой в автомобиль в Сестрорецке

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Сейчас состояние велосипедиста оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Медики больницы № 40 в Петербурге борются за жизнь велосипедиста из Приморского района города. Вчера вечером он столкнулся с автомобилем на Приморском шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшим является 33-летний участник веломарафонов. Мужчина преодолевал дистанции в 200 и 300 км. В воскресенье вечером он врезался головой в автомобиль в Сестрорецке, получив тяжелые травмы головы и ранения шеи от осколков стекла.

Сейчас состояние велосипедиста оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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