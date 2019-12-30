Влияние на погоду в Петербурге будет оказывать гребень антициклона

В городе продолжит сохраняться тёплая погода.

В субботу, 11 января, стало известно, что Петербург всё ещё находится на гребне антициклона. В связи с этим в северной столице ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Термометры будут показывать от нуля до +2 градусов тепла. В соседней Ленинградской области температура будет колебаться от -3 до +2 градусов. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.

Атмосферное давление поднимется выше нормы и составит 763 миллиметра ртутного столба.

Ранее мы писали, что аномально теплая зима может погубить посевы зерна в Ленобласти.

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