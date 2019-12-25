Власти ищут подрядчиков для ремонта двух дорог в Петербурге

В оба лота вошли более 50 адресов.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил конкурс на поиск подрядчика для ремонта дорог на севере и юге города.

В лот "Северные административные районы" попали 23 адреса, которые находятся в Выборгском, Приморском, Курортном, Кронштадтском, Петроградском, Калининском, Красногвардейском, Невском (правый берег) районах. Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 3 млрд рублей.

В "Южные административные районы" вошли 40 адресов в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом, Московском, Невском (левый берег), Фрунзенском, Центральном, Колпинском и Пушкинском районах. Смольный готов заплатить за работы 2,9 млрд рублей.

Фото: Piter.TV