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Власти ищут подрядчиков для ремонта двух дорог в Петербурге
Сегодня, 16:29
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Власти ищут подрядчиков для ремонта двух дорог в Петербурге

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В оба лота вошли более 50 адресов.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил конкурс на поиск подрядчика для ремонта дорог на севере и юге города. 

В лот "Северные административные районы" попали 23 адреса, которые находятся в Выборгском, Приморском, Курортном, Кронштадтском, Петроградском, Калининском, Красногвардейском, Невском (правый берег) районах. Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 3 млрд рублей. 

В "Южные административные районы" вошли 40 адресов в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом, Московском, Невском (левый берег), Фрунзенском, Центральном, Колпинском и Пушкинском районах. Смольный готов заплатить за работы 2,9 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: конкурс, подрядчик, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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