Власти Петербурга выплатят мужчине компенсацию за упавшее на машину дерево

Машина получил серьезные повреждения.

Куйбышевский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск петербуржца к комитету по благоустройству города, администрации Кировского района и МО "Красненькая речка". Мужчина подал суд после того, как на его машину рухнуло дерево. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец рассказал, что утром 23 октября 2019 он услышал сильных грохот за окном, а затем ― звук сработавшей сигнализации. Выйдя из дома, Сергей Лисеев увидел, что на его машину упало дерево, и авто получило значительные повреждения. Сумма ущерба составила почти 100 тыс. рублей.

Потерпевший обратился в суд и потребовал взыскать 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба и 50 тыс. рублей на расходы на представителя.

Суд удовлетворил иск частично. В счет возмещения ущерба было решено взыскать 99 тыс. рублей, на судебные расходы ― 54 тыс. рублей.

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Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV