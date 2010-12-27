В Смольном разработали рекомендации по борьбе с коррупцией

В Петербурге будут мониторить и собирать информацию о нарушениях коррупционного характера.

В Смольном обсудили возможные пути по борьбе с коррупцией в различных сферах деятельности. Этот вопрос подняли на совещании рабочей группы правительства под председательством Александра Беглова.

Губернатор сообщил, что в Петербурге будет организован мониторинг и сбор информации нарушениях коррупционного характера. Он заявил, что межведомственная группа по реализации национальных, федеральных и региональных проектов будет активно сотрудничать по этому вопросу с антикоррупционной комиссией. По словам Беглова, особое внимание будет приковано к чиновникам, так как с них всегда "большой спрос".

Кроме того, на совещании обсудили работу органов местного самоуправления по борьбе с коррупцией, а также антикоррупционную работу в области науки и высшей школы.

Ранее мы писали, что в России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене.

Фото: gov.spb.ru