Смольный рассчитывает на успешные переговоры с МИД по возобновлению электронных виз

С инициативой выступил комитет по развитию туризма.

Петербургское правительство обсуждает с МИД России возможность перезапуска электронных виз. Об этом заявил глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев во время заседания городской администрации во вторник, 28 июня.

Чиновник заверил, что город, как и страна в целом, стремится к предельной открытости к иностранным гражданам.

Напомним, что Северная столица и Ленобласть одновременно ввели электронные визы в конце 2019 года. Их возможно было оформить удаленно гражданам 53 государств. Документ, действительный 30 дней, позволял находиться на территории РФ 8 суток. Из-за пандемии проект был временно заморожен.

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Фото: Piter.TV