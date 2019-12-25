Смольный предписал бизнесу спрашивать паспорт для подтверждения QR-кода

За проверку QR-кодов будет отвечать один из сотрудников заведения. В случае отсутствия у посетителя кода он должен будет потребовать предоставить свежий ПЦР-тест или медотвод.

Петербургский комитет по промышленной политике создал методические рекомендации по проверке QR-кодов у посетителей, без которых нельзя пропускать горожан в общественные места. Вероятно, придется также предъявлять документ, подтверждающий личность.

Один из сотрудников заведения будет ответственным за проверку QR-кодов. Если его не окажется у посетителя, то будут требовать свежий ПЦР-тест или медотвод. В ином случае от посещения места откажут.

В тексте рекомендаций для предпринимателей указано, что сотрудник должен открыть камеру на мобильном устройстве и навести ее на QR-код. Сразу же придет ссылка на портал госуслуг, нужно перейти по ней, чтобы увидеть код.

Организации, которые откажутся соблюдать правила, могут лишиться собственного QR-кода, получат запрет на деятельность, а также будут привлечены к административной ответственности (штраф до 300 тыс. рублей, повторное нарушение – штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток).

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