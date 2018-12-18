В Петербурге потратят 100 млн рублей на новогодние украшения

Такая информация появилась на сайте госзакупок.

В четверг, 18 июля на сайте государственных закупок появились семь конкурсов на украшение Петербурга к Новому году и Рождеству. Их объявил СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления".

Всего городские власти готовы потратить на праздничное оформление 100 млн рублей. Деньги должно пойти на световые композиции для фонарей, балюстрад, мостов и деревьев, а также гирлянды для фасадов домов и улиц.

С подрядчиками определятся 30 июля, когда закончится конкурс.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Удельном парке петербуржец попытался спасти раненого орла.

Фото: Pixabay