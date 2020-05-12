Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков

В ЦОДД объяснили, как работает система "Карантин".

Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без специальных пропусков. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер. Специалист объяснил, что система "Карантин" позволяет точно выявлять автовладельцев, которые передвигаются по городу без получения разрешения.

Леглер пояснил, что сотрудники ГИБДД в столице имеет возможность самостоятельно выбирать ближайшую к нему камеру видеофиксации, чтобы регистрировать нарушителей режима самоизоляции. На планшет сотрудника полиции приходят номерные знаки личного транспорта, который едет по Москве без специального пропуска.

Таким образом мы стараемся не нарушать нормальную жизнь людей, которые добросовестно оформили пропуска, при этом останавливать точечно только тех, у кого отсутствует пропуск прокомментировал эксперт

Представитель ЦОДД заметил, что для внедрения "Карантина" не пришлось устанавливать дополнительные камеры по городу. Основной задачей системы является предотвращение передвижения людей с неоформленными пропусками.

Московские власти решили отменить оформление цифровых пропусков по СМС.

Видео: Instagram/andreyvorobiev