Сейчас подобных постановлений еще нет. В столице нерабочая неделя будет длиться до 5 апреля.

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова во время телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Чиновница отметила, что сейчас все соответствующие решения приняты на одну неделю. Развитие событий в столице России будет зависеть от распространения коронавируса. Власти готовы принять адекватные меры для решения проблемы с инфекцией.

Напомним, что указом Владимира Путина неделя с 28 марта по 5 апреля считается нерабочей. На это время приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другой общепит. Исключениями станут сервисы доставки еды на дом. Временно приостанавливается работа магазинов, кроме заведений с товарами первой необходимости и аптек.

Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом.

