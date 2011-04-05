Советник губернатора Ленобласти рассказал о ходе ремонта кровель в Енокаево

В Енокаево завершаются успешные работы по ремонту кровель на улицах Коммунистической и Комсомольской.

С целью обеспечения комфортных условий проживания жителей и поддержания качества жилищного фонда, губернатор Ленинградской области поручил провести тщательную проверку состояния кровель уже сданных объектов. Об этом рассказал советник губернатор Ленобласти Алексей Брицун.

Советник губернатора отметил, что качество выполненных работ в Енокаево заслуживает высшей оценки – 5 баллов. Он подчеркнул, что благодаря проделанной работе протечки в крышах стали вопросом на многие годы вперед.

Помимо работ в Енокаево, Комитет по ЖКХ Ленинградской области сообщил о ремонте крыш на 10 объектах. Работы также были проведены в других населенных пунктах региона, включая Ольховатку и Углегорск.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог выполнен в Петербурге почти на 80%.

Фото: pxhere

