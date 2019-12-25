Власти Крыма обратятся в ООН из-за водной блокады со стороны Украины. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на постпреда республики при президенте России, вице-премьера регионального правительства Георгия Мурадова.
Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду.
Георгий Мурадов, вице-премьер правительства Крыма
По его словам, Россия сама способна решить многие проблемы Крыма — что ни раз доказывала. Мурадов заявил, что крымчане не планируют обращаться за помощью к украинской стороне.
Ранее украинская разведка прокомментировала задержание шпиона в Крыму.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все