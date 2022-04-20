Власов призвал не пускать обратно в Россию уехавших за границу артистов

В ГД считают, что следует принять жесткие меры в отношении уехавших из страны деятелей культуры.

Российский депутат из фракции ЛДПР Василий Власов призвал на пленарном заседании в Государственной Думе от 19 апреля не пускать обратно в Россию уехавших за границу артистов. Он пояснил, что речь идет о тех деятелей культуры, которые покинули территорию страны с началом специальной военной операции на Украине. По мнению политика, действия звезд шоу-бизнеса должны получить соответствующую оценку. Парламентарий напомнил, что многие из "подозреваемых" заявили, что отправились в отпуск.

Кого не спросишь — "мы в отпуске". В Израиле, в Эмиратах, во Франции, в других странах….Мы должны действовать жестче и не допустить людей, которые предали свою страну, ходить на ток-шоу, давать интервью за бешеные деньги. Василий Власов, депутат ГД

Политик призвал коллег действовать жестче в отношении граждан, которые все еще носят звание заслуженных артистов РФ, но при этом уехавших из страны. Он призвал деятелей культуры выбрать: остаются ли они с государством или с "убийцами-фашистами".

ЦБ не планирует любыми методами снижать инфляцию.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт