Владимиров рассказал Путину о ставропольской картошке

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о картошке, выращенной в его регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства провел рабочую встречу с Владимировым. Глава Ставрополья заявил, что ранее в регионе не выращивали картофель, но сейчас благодаря программе мелиорации произвели 600 тысяч тонн. Путин поинтересовался, вкусная ли картошка выросла. Владимиров пообещал в следующий раз привезти ее с собой, а также добавил, что она лучше, чем в Белоруссии.
Ранее отец школьницы из Дербента рассказал о встрече с Путиным.
Видео: kremlin.ru
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