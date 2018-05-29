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Владимиров рассказал Путину о ставропольской картошке

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Президент поинтересовался, вкусная ли картошка выросла.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о картошке, выращенной в его регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства провел рабочую встречу с Владимировым. Глава Ставрополья заявил, что ранее в регионе не выращивали картофель, но сейчас благодаря программе мелиорации произвели 600 тысяч тонн. Путин поинтересовался, вкусная ли картошка выросла. Владимиров пообещал в следующий раз привезти ее с собой, а также добавил, что она лучше, чем в Белоруссии.

Ранее отец школьницы из Дербента рассказал о встрече с Путиным.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир владимиров, владимир путин, президент россии, ставропольский край
Категории: Лента новостей, Новости России,

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