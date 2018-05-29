Владимиров рассказал Путину о ставропольской картошке

Президент поинтересовался, вкусная ли картошка выросла.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о картошке, выращенной в его регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства провел рабочую встречу с Владимировым. Глава Ставрополья заявил, что ранее в регионе не выращивали картофель, но сейчас благодаря программе мелиорации произвели 600 тысяч тонн. Путин поинтересовался, вкусная ли картошка выросла. Владимиров пообещал в следующий раз привезти ее с собой, а также добавил, что она лучше, чем в Белоруссии.

Ранее отец школьницы из Дербента рассказал о встрече с Путиным.

Видео: kremlin.ru