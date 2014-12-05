Отец школьницы из Дербента рассказал о встрече с Путиным

Мужчина боялся, что не сможет разговаривать с президентом.

Отец школьницы из Дербента Ахмет Акипов рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит "РИА Новости".

Глава государства посетил Дербент 28 июня. Школьнице Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окружавших его людей, из-за чего та расстроилась. Об этом узнал Путин и лично пригласил девочку в Кремль вместе с родителями. По словам Ахмета Акипова, он боялся, что не сможет разговаривать с главой государства, но в итоге говорил с ним как с родственником.

Ранее Путин заявил о росте экономических показателей выше ожиданий.

Видео: Telegram / РИА Новости