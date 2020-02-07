Глава государства одобрил документ.

Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров. Для них вводится особое налогообложение в сфере животноводства и растениеводства. ПНС будет носить добровольный характер и относиться к предпринимательской деятельности. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Регионы получили право объединить в один патент несколько видов деятельности. Сейчас мелкие фермеры могут платить единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) или выбрать ПНС. Патент предусматривает срок действия от 1 до 12 месяцев при сезонном характере деятельности. Фермерам дадут освобождение от предоставления налоговой декларации.

Чиновники считают, что нововведение позволит развить экономическую отрасль в аграрных землях, а также пополнит местные бюджеты.

Ранее Piter.tv писал о том, что фермеры Ленобласти могут претендовать на субсидии.

Видео: YouTube/CareerOneStop