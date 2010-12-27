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Владимир Путин освободил от должности начальника петербургского университета МЧС
Сегодня, 19:28
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EvaRaskol

Владимир Путин освободил от должности начальника петербургского университета МЧС

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Еще четыре генерала отправлены в отставку.

Сегодня, 25 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности пять генералов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, освобожден от занимаемой должности начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуард Чижиков.

Кроме него отправлены в отставку замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю генерал-майора внутренней службы Вячеслав Болгов, замглавы ГУ МВД по Воронежской области генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов, замруководителя Главного управления криминалистики СК генерал-майор юстиции Сергей Рябов и начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко.

Ранее на Piter.TV: Путин назвал главной целью повышение уровня доходов населения.

Фото: kremlin.ru

Теги: мчс, отставка, президент
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Картина дня,

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