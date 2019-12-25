Путин назвал главной целью повышение уровня доходов населения

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов населения. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства отметил, что с третьего квартала 2019 года виден рост доходов людей и реальных зарплат. Путин заявил, что эту тенденцию нужно не только сохранить, но и усилить.
Кроме того, президент призвал сделать все возможное, чтобы улучшить структуру и качество экономики. Он отметил, что тех темпов роста, которые в настоящий момент достигнуты, недостаточно.
По словам Путина, улучшению качества жизни людей посвящены нацпроекты и национальные цели развития России. Во время пресс-конференции 19 декабря он заявил, что доходы россиян будут расти фундаментальным путем, а именно повышением ВВП и производительности труда. По мнению российского лидера, раздача денег из резервных фондов ни к чему не приведет.
По данным Росстата, реальные доходы россиян за первые три квартала 2019 года выросли на 0,8 %. Самый большой рост был зафиксирован в третьем квартале — он составил 3,3 %.
Ранее была раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину.
Видео: YouTube / Правительство России
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