Путин назвал главной целью повышение уровня доходов населения

Президент заявил, что нужно сделать все для улучшения структуры и качества экономики.

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов населения. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что с третьего квартала 2019 года виден рост доходов людей и реальных зарплат. Путин заявил, что эту тенденцию нужно не только сохранить, но и усилить.

Кроме того, президент призвал сделать все возможное, чтобы улучшить структуру и качество экономики. Он отметил, что тех темпов роста, которые в настоящий момент достигнуты, недостаточно.

По словам Путина, улучшению качества жизни людей посвящены нацпроекты и национальные цели развития России. Во время пресс-конференции 19 декабря он заявил, что доходы россиян будут расти фундаментальным путем, а именно повышением ВВП и производительности труда. По мнению российского лидера, раздача денег из резервных фондов ни к чему не приведет.

По данным Росстата, реальные доходы россиян за первые три квартала 2019 года выросли на 0,8 %. Самый большой рост был зафиксирован в третьем квартале — он составил 3,3 %.

Ранее была раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину.

Видео: YouTube / Правительство России