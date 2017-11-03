Владелица пинчера, избившая больного ребенка, отказалась от дачи показаний

Обвиняемая в избиении больного ребенка хозяйка пинчера надежда Федорова отказалась от дачи показаний на судебном заседании, но вину свою признала.

В пятницу, 3 ноября, в Петроградском районном суде прошло заседание о продлении меры пресечения для хозяйки пинчера Надежды Федоровой, которую обвиняют в хулиганстве с применением в качестве оружия предметом. Женщина ударила тяжелобольного ребенка во время конфликта на детской площадке. Федорову оставили под домашним арестом до 29 ноября.

Во время заседания женщина признала свою вину. Однако от дачи показаний отказалась, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Накануне Piter.tv сообщал, что владелицу пинчера осудят за избиение больного ребенка.

Инцидент произошел еще в начале сентября на дествой площадке на Дивенской улице. Федорова говорила, что защищала свою собаку, когда ударила ребенка и его мать. А также распылила газовый баллончик на подоспевшего охранника.