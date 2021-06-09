Владелец магазина дрифтовал на Дворцовой площади на "Мерседесе"

Водитель уверяет, что проверял исправность машины.

Водитель "Мерседеса" решил подрифтовать у въезда на Дворцовую площадь. В тот момент на площади находились пешеходы и другие автомобилисты. В отделении полиции хулиган извинился перед всеми, кому доставил неудобство. Видео было опубликовано пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и области.

Петербуржцы и гости города стали зрителями "шоу" около 19 часов 8-го июня. После дрифта "Мерседес" попытался скрыться, но на Невском машину остановили полицейские. За рулем был 28-летний мужчина. Он является предпринимателем. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности.

Нарушитель пытался убедить полицейских, что хотел проверить исправность машины, которую только что забрал из сервиса. В отношении него составили несколько протоколов. Кроме того, регистрационные номера на авто могли быть поддельными. Иномарку поместили на спецстоянку.

Ранее на видео попал бешеный дрифт легковушки возле остановки в Пушкине.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО