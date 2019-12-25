Собственник здания ООО "Форум" незаконно установил на кровле металлическую конструкцию.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что петербуржца оштрафуют за переделку крыши на Вознесенском проспекте. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

ГАТИ установила факт самовольного изменения фасада дома № 6 на Вознесенском проспекте. Как оказалось, владелец здания ООО "Форум" установил на кровле металлическую конструкцию, чем и нарушил закон.

Собственника оштрафуют 20 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что речной яхт-клуб на Петровской косе может оказаться в зоне зеленых насаждений.

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