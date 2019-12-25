Туристы внесли в петербургскую экономику около 366 млрд рублей за 2022 год

Прирост в сравнении с 2021 годом составил 57%.

Около 366 млрд рублей вложили в экономику Северной столицы туристы за 2022 год. Показатель превышает прошлогодние цифры на 57%. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Вместе с числом путешественников в Петербурге, возросла и стоимость отдыха. Кроме того, туристы стали проводить больше времени в Северной столице.

В частности, у туристов выросли расходы на междугородний транспорт, проживание и питание. За 2022 год стоимость одной поездки на человека в среднем составляла 113 тыс. рублей в случае гостей из дальних стран. Те же траты у соотечественников и выходцев из ближнего зарубежья составили 64 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в проекте "Твой бюджет в школах" победили 30 команд из Петербурга.

Фото: Piter.TV