В проекте "Твой бюджет в школах" победили 30 команд из Петербурга

Реализация созданных учениками проектов начнётся в 2023 году.

В Северной столице наградили победителей проекта "Твой бюджет в школах – 2022". В уходящем году наград удостоились 30 учеников общеобразовательный учреждений из Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Первое место присуждено проекту 10А класса лицея №281 Адмиралтейского района "Ludis clavis est victoria "Спорт – залог успеха". Ребята планируют развивать спортивную инфраструктуру школ и организовывать пространства для занятий киберспортом.

Вторым стал проект 11А класса школы №407 имени Бухтеева Пушкинского района "ЭКО-МИГ. Его авторы продумали "Экологический многофункциональный игровой городок" со спортплощадкой и трибунами для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

Замыкает тройку лидеров идея 11А класса школы №684 "Берегиня" Московского района "PROявление – пространство свободного проявления себя". Он представляет из себя пространство с медиастудией для творчества и отдыха. В общей сложности на проекты выделили 90 млн рублей, их реализацией займутся в 2023 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург поставили новые автомобили скорой помощи.

Фото: Пресс-служба Смольного