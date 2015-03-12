В Петербург поставили новые автомобили скорой помощи

Город получил 102 новых автомобиля.

Поликлиники Северной столицы и Городская станция скорой медпомощи получили 102 автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В районные медицинские учреждения направлены 69 машин, а Городская станция скорой медпомощи получила ещё 35 единиц. Поставки осуществили в рамках модернизации службы скорой помощи: автопарк был практически обновлён за год. В частности, за прошлый год ГБУЗ "Медицинский санитарный транспорт" передали 69 машин, в частности, 2 реанимобиля.

Кроме того, в собственность города поступило 71 авто с высокой и 31 авто с низкой крышами. Поставки ещё 70 машин, в том числе 10 реанимобилей, запланированы на 2023 год.

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Фото: Piter.TV