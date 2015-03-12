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На водоёмах Петербурга начнут работу 18 спасательных станций
Сегодня, 15:16
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На водоёмах Петербурга начнут работу 18 спасательных станций

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Несмотря на многочисленные запреты, в городе всё ещё наблюдаются случаи выхода людей на лёд.

До конца зимнего сезона безопасность на водных объектах Северной столицы зимой будет находиться под контролем 18-ти спасательных пунктов. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Решение было принято на последнем в году заседании городской Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Несмотря на многочисленные запреты, в городе всё ещё наблюдаются случаи выхода людей на лёд. В зимний сезон 2021-2022 г.г. помощь была оказана 115-ти гражданам.

Напомним, что выход на ледовое покрытие Финского залива, а также городских озёр, прудов и водохранилищ в этом году планируют разрешить с 16 января по 14 марта. Выход на лёд Невы, других рек и каналов останется под запретом на всё время.

Ранее главный синоптик Петербурга объявил штормовое предупреждение.

Фото:  Пресс-служба Смольного

Теги: санкт-петербург, спасательные станции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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