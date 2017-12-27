Виталий Мутко получил новую должность в Санкт-Петербурге

Виталий Мутко, уволенный с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018, получил новую утешительную должность в аналогичном месте.

Вчера, 4 января, Правительство РФ отстранило Виталия Мутко от должности главного организатора Чемпионата мира по футболу в России. Уже через день высокопоставленного чиновника утешили аналогичной должностью: спортивный специалист стал главой оргкомитета по подготовке 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на портале правовой информации РФ. Документ подписан лично премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Парадоксально, но ведомством, организующим сессию Генасамблеи ЮНВТО, числится Минкультуры. Виталий Мутко никогда не имел отношения к культурным делам, что не помешало власти назначить его главным по туристскому форуму в Северной столице. Возможно, премьер-министр учел опыт работы самого Мутко в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Виталий Мутко был отстранен от проведения ЧМ-2018 под давлением ФИФА. Мировые спортивные чиновники не хотели иметь общих дел с одним из главных участников допингового скандала вокруг Олимпиады в Сочи.