Выставка рекордов "Титикака"

Если желаете весело и с пользой провести время в Санкт-Петербурге, то добро пожаловать в музей «Титикака».

Согласитесь, что иногда очень хочется внести разнообразие в свою жизнь? Хочется новых эмоций и впечатлений, драйва. Именно за порцией положительных эмоций и приглашает вас музей рекордов и фактов "Титикака".

Здесь нет ничего обычного и простого. Только все самое удивительное и неповторимое. Только представьте, на 800 квадратных метрах собрано более 70 диковинных, а порой и шокирующих экспонатов со всего света. Вас ждут много увлекательных залов, а именно: - странные традиции; - чудеса природы; - необычные люди; - культовые вещи эпохи; - темные пятна истории; - сделано в России. Такого количества необычных вещей нет нигде. В музее будет одинаково интересно, как детям, так и взрослым, потому как вы узнаете ответы на все самые волнующие и интересные вопросы. Например, где цветы пахнут мясом, увидите настоящее яйцо динозавра и средневековый детектор лжи.

Адрес: улица Казанская, дом 7, этаж 2