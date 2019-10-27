Предыдущие рекорды также принадлежат спортсменке из России.

Российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире Skate Canada. Спортсменка набрала наивысшее количество баллов на этапе Гран-при, состоявшемся в канадском городе Келоуна.

Трусова получила наивысшее количество баллов в произвольной программе – 166,62. Фигуристка сделала три четверных прыжка. Один в каскаде с тройным тулупом, второй с тройным сальховом через ойлер. Также россиянка побила рекорд по сумме двух программ – 241,02 балла.

Трусова заняла первое место на этапе Гран-при. Ранее она побила рекорды по баллам на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Видео: Alexandra Trusova

