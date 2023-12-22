На следующей неделе в музее Набокова откроется выставка о лётчице Лидии Зверевой

Лидия Зверева смогла преодолеть стереотипы, открыла лётную школу и неоднократно сталкивалась с опасностью в небе.

Открытие выставки "Тайный узор в явной судьбе", посвящённой первой дипломированной летчице России Лидии Зверевой, состоится 29 января в 18:00 в музее Владимира Набокова СПбГУ. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам организаторов, Лидия Зверева смогла преодолеть стереотипы, открыла лётную школу и неоднократно сталкивалась с опасностью в небе. Она получила образование в Белостокском институте благородных девиц, а в 1911 году поступила в авиационную школу "Гамаюн" в Гатчине. В числе первых выпускников школы она получила звание пилота-авиатора.

Муж Зверевой Владимир Слюсаренко также был пилотом. Они вместе основали авиационную школу в Прибалтике, а позднее создали завод в Петрограде. К сожалению, Лидия заболела тифом и скончалась в 1916 году, ей было всего 25 лет.

Выставка "Тайный узор в явной судьбе" была организована на основе материалов, собранных автором книги об Лидии Зверевой "Девочка, которая хотела летать" Ириной Лисовой. Она представит широкой публике множество документов, ранее неизвестных широкой аудитории. Выставка будет работать до 25 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что в Русском музее откроется выставка "Помним!", посвященная блокаде Ленинграда.

Фото: пресс-служба Музея В. В. Набокова СПбГУ