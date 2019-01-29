Масштабный выставочный проект строится вокруг образа зеркала.

Выставка "Зеркала и зазеркалье" занимает всё пространство Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков. Проект посвящён зеркалу во всех его проявлениях – от обыденного бытового предмета до метафорического портала в иную реальность. На выставке представлены работы авторов из России, Европы, США. В экспозиции работы от классической живописи до подвижных инсталляций. Во дворе музея уже расположилась необычная двенадцатиметровая светящаяся ёлка.

Место: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП), наб. Канала Грибоедова, д. 103

Цена: от 0 до 150 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: МИСП



