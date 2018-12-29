Выставка "Стекло, которым любовались"

Выставку можно посетить до апреля.

Около 90 произведение эрмитажной коллекции представят в Синей спальне Эрмитажа. В экспозиции будут представлены хрупкое венецианское стекло, массивные столы немецкого качества, мозаичные панно, вазы и много другое. Одним из самых впечатляющих экспонатов станет огромное украшение, изготовленное в Венеции в XVIII веке и ранее никем не виданная катальная горка, сделанная в России два века назад.

Место: Эрмитаж (пл. Дворцовая, д. 2)

Цена: от 0 до 700 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Эрмитаж