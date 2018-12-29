Выставка "От советской эпохи до великих кутюрье"

Это первая персональная выставка Владимира Сычёва, представленная в Петербурге.

В "Росфото" представят первую персональную выставку Владимира Сычёва в Петербурге. Посетители смогут увидеть более 50 снимков, которые были сделаны в период 1970-1990 гг. До того, как Сычёв эмигрировал во Францию, он много снимал советские будни, ходил на выставки нонконформистов. На его изображениях можно узнать Илью Кабакова, Илью Глазунова и других знаковых художников эпохи.

Место: Музейно-выставочный центр РОСФОТО (ул. Большая Морская, д. 35)

Цена: от 0 до 300 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Музейно-выставочный центр РОСФОТО/ ВК