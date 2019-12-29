Выставка "Неизвестная блокада" открылась в Петербурге

Она доступна до 22 марта.

Выставка "Неизвестная блокада" открылась в выставочном центре "Петербургская фотолетопись" на Невском проспекте, 88.

Фотографии для экспозиции собраны ленинградским-петербургским фотографом, исследователем истории фотографии, профессором Владимиром Никитиным.

В экспозицию вошли 160 снимков из частных коллекций, а также из засекреченных архивов ФСБ.

Выставка доступна до 22 марта.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге обсудили, как должен развиваться музей обороны и блокады Ленинграда.

Фото: ВКонтакте