Выставка "Неизвестная блокада" открылась в Петербурге

Выставка "Неизвестная блокада" открылась в выставочном центре "Петербургская фотолетопись" на Невском проспекте, 88.
Фотографии для экспозиции собраны ленинградским-петербургским фотографом, исследователем истории фотографии, профессором Владимиром Никитиным.
В экспозицию вошли 160 снимков из частных коллекций, а также из засекреченных архивов ФСБ.
Выставка доступна до 22 марта.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге обсудили, как должен развиваться музей обороны и блокады Ленинграда.
Фото: ВКонтакте
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