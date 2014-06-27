Выставка "Панк-культура. Король и Шут" откроется в "Севкабель порту" c 3 ноября

Уникальность выставки прибавят работы российских концептуалистов и постмодернистов, а также личные вещи лидера "Короля и Шута" Михаила Горшенева, которые впервые продемонстрируют публике.

С 3 ноября в "Севкабель порту" откроется уникальная выставка, посвящённая панк-культуре России и мире. Центральное место в экспозиции займут атрибуты, связанные с историей группы "Король и Шут". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Экспонаты будут поделены на два образных таймлайна. Уникальность выставки прибавят работы российских концептуалистов и постмодернистов, а также личные вещи лидера "Короля и Шута" Михаила Горшенева, которые впервые продемонстрируют публике.

Также посетители смогут увидеть наряды, разработанные основательницей панк-стиля в высокой моде Вивьен Вествуд, оригинальные принты художника обложек к альбомам Sex Pistols Джейми Рида, альбомы первых советских панков на магнитной кассете и предметы из домашней студии Егора Летова.

Ранее мы сообщили о том, что выставка "Генерируя искусство будущего" откроется в Эрарте 13 октября.

Фото: punk-culture.ru