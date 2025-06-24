На набережной Охты откроют фотовыставку "Дневники Победы"

Выставка изначально экспонировалась в Петропавловской крепости перед празднованием юбилея Победы.

Фотографическая выставка, приуроченная к 80-летней годовщине первого Парада Победы, откроется 24 июня в 11:30 на набережной реки Охта (ул. Передовиков, дом 16, корпус 2). Организаторами мероприятия выступают районные печатные издания Санкт-Петербурга, Национальный центр исторической памяти при президенте РФ и Петербургское региональное отделение общественного движения "Бессмертный полк России", пишет "Петербургский дневник".

Экспозиция включает редчайшие архивные материалы, рассказывающие о мужестве и стойкости советского народа в период блокады Ленинграда, а также в боях, проходивших как на территории СССР, так и за его границами.

Выставка изначально экспонировалась в Петропавловской крепости перед празднованием юбилея Победы и является частью масштабного проекта, посвященного вкладу Красной Армии в освобождение Европы от нацизма и сохранению памяти о подвигах советских воинов времен Второй мировой войны.

Проект стартовал осенью 2024 года публикациями в газете "Петербургский дневник", освещающими малоизвестные эпизоды военной истории. Всего было выпущено более двадцати статей, созданных журналистами издания совместно с историками, ветеранами, жителями блокадного Ленинграда и бывшими узниками немецких концентрационных лагерей.

Ранее мы сообщили о том, что на Пискаревском кладбище возложили венки и цветы к монументу "Мать-Родина".

Фото: Дмитрий Сермяжко/"Петербургский дневник"