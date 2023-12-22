Русский музей приглашает на выставку скульптора Анны Голубкиной

Выставка будет открыта до 31 марта 2024 года.

В Русском музее открылась персональная выставка скульптора Анны Голубкиной. Как уточнила пресс-служба Смольного, экспозиция приурочена к 160-летию со дня рождения мастера.

Скульптуры Голубкиной характеризуются динамичностью, символизмом и глубоким погружением в духовный мир человека. Среди представленных на выставке экспонатов можно отметить такие работы, как "Женская голова", "Березка" и портрет писателя Льва Толстого.

Жители и гости Петербурга смогут увидеть скульптуры в зале № 80 корпуса Бенуа. Выставка будет открыта до 31 марта 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что Эрмитаж приглашает на выставку "Новые загадки картин Леонардо да Винчи".

Фото: Правительство Петербурга