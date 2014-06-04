Вышел трейлер сериала по детективам Джоан Роулинг‍

На канале YouTube студия BBC, опубликовала трейлер сериала Strike, экранизирован по циклу романов Джоан Роулинг. Сначала книги не были успешными, так как Роулинг выпустила их под псевдонимом Роберт Гэлбрейт в апреле 2013г.Трилогия о Корморане Страйке («Зов кукушки», «Шелкопряд», «Карьера зла») выходила с 2013 по 2015 год. По началу многие издательства отклоняли рукописи, когда Джоан Ролинг принесла их под псевдонимом. Но , когда поклонники узнали, что автором является Роулинг, интерес возрос.
Телесериал рассказывает про частного детектива, который так же является ветераном афганской войне. Сериал планируют продлить на 3 сезона. Премьера сериала выйдет 27 августа 2017 г. В главных ролях играет британский актер Том Берк
Трансляция будет в США и Канаде на канале HBO.