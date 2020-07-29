Вышел трейлер сериала "Мы те, кто мы есть" режиссера Луки Гуаданьино

Премьера шоу намечена на 14 сентября.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "Мы те, кто мы есть" режиссера Луки Гуаданьино. Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.

В сюжете история двух подросток 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер. Они оказываются вместе с родителями на итальянской армейской базе. Главные роли в проекте исполнили Хлоя Севиньи, Франческа Скорсезе, Джек Дилан Грейзер, Алиса Брага и Кид Кади.

Премьера намечена на 14 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что второй сезон "Утреннего шоу" отправили на доработку из-за Black Lives Matter.

Видео:HBO/YT