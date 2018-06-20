Вышел трейлер криминала "Домино" с Николаем Костер-Вальдау

Премьера фильма в России запланирована на 6 июня 2019.

В сети появился первый трейлер криминального триллера "Домино" режиссера Брайана Де Пальмы. Видео было опубликовано на ютуб-канале студии Saban Films.

По сюжету фильма главный герой, офицер полиции Копенгагена, пытается отомстить преступнику, убившего его напарника. Вместе с возлюбленной погибшего он оказывается втянут в паутину интриг, ответственным за которую стал злобный агент ЦРУ.

Главные роли в картине исполнили Кэрис ван Хаутен, Николай Костер-Вальдау, Гай Пирс, Сёрен Маллинг, Николас Бро, Томас В. Габриэльссон и другие. Премьера фильма в России запланирована на 6 июня 2019.

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Видео: Saban Films