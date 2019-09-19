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Вышел трейлер боевика "The Rhythm Section" с Блейк Лайвли и Джудом Лоу

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Премьера фильма запланирована 3 января 2020.

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала трейлер боевика "The Rhythm Section" (Ритм-Секция) с Блейк Лайвли и Джудом Лоу в главных ролях.

Картина снята по роману писателя Марка Бернелла. В центре сюжета обычная девушка Стефани Патрик, которая в одночасье теряет всю свою семье в авиакатастрофе. Когда она обнаруживает, что авария не была несчастным случаем, девушка открывает для себя  темный мир, в котором ей предстоит отомстить за родных и обрести покой.

Картину сняла режиссер Рид Морано ("Кажется, мы остались одни"(2018)), а спродюсировали авторы "Джеймса Бонда". Премьера фильма запланирована на 3 января 2020.

Ранее мы публиковкали новый трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна "Робо". История рассказывает о дружбе мальчика и робота-спасителя.

Видео: YouTube/ Paramount Pictures

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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