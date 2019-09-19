Вышел новый трейлер "Робо" режиссера Сарика Андреасяна

В широкий прокат фильм выйдет 12 декабря 2019 года.

Кинокомпания Central Partnership опубликовала новый трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна "Робо". История рассказывает о дружбе мальчика и робота-спасителя.

По сюжету 12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Однако родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят чтобы он пошел по их стопам. В итоге Митя находит поддержку там, где не ждал. Ему на помощь приходит созданный родителями робот-спасатель А-112 или просто Робо. Митя научит нового друга верить в себя и свои сили, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.

Главные роли в нем исполнили Даниил Муравьёв-Изотов, Владимир Вдовиченков, Мария Миронова, голос "Робо" подарил актер Сергей Безруков. В широкий прокат фильм выйдет 12 декабря 2019 года.

Видео: YouTube/Central Partnership