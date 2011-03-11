Вышел релизный трейлер и свежий геймплей шутера Deathloop

Ролик длится меньше трех минут.

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из французского подразделения Arkane Studios опубликовали релизный трейлер игры в официальном микроблоге своего шутера с роглайк-элементами Deathloop.

События Deathloop происходят на острове Черный риф, где наемник Кольт Ван застревает во временной петле.

На русском языке ролик длиться около трех минут, а в случае английской версии немного больше. Причем демонстрируются и восторженные отзывы критиков.

Завтра, 14 сентября, Deathloop выйдет на PC и PS5.

Видео: Youtube/Bethesda Softworks Russia