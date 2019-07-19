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Вышел первый трейлер сериала "Ведьмак" от Netflix

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Премьера первого сезона проекта намечена на декабрь 2019 года. 

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер фэнтези-сериала  "Ведьмак". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании. 

Премьера первого сезона проекта намечена на декабрь 2019 года. Главную роль в нем исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что в его основу легли книги одноименной серии романов польского писателя Сапковского.

Отметим, что ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED. Помимо этого, в 2001 в Польше был снят одноименный фильм, который не пользовался успехом в мировом прокате.

Ранее мы публиковали  второй трейлер сериала "Темные начала" с Джеймсом Макэвом.

Видео: Netflix 

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Культура, Кино,

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