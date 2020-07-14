Премьера фильма запланирована на 13 августа 2020 года.

В понедельник, 14 июля, стало известно о том, что вышел первый трейлер комедии "Красотка в ударе" режиссера Яны Гладких. Ролик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.

В сюжете история про обычную деушку Полину, которая переживает из-за своей заурядной внешности. Главная героиня устраивает гонку за "красотой": решает увеличить грудь, сменить гардероб, записаться на танцы. Однако она случайно ударятся головой, а после этого, очнувшись, не может узнать себя в зеркале и начинает упиваться собственной новообретённой красотой. Главную роль в фильме исполнила Юлия Александрова.

Премьера запланирована на 13 августа 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что стартовали съемки фильма "Родные" с Буруновым в главной роли.

Видео:SonyPicturesRU/YouTube